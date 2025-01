Intalnire cu scriitorul oradean Ervin Szekely - Dubla lansare de carte

La Casa Darvas - La Roche, miercuri, 29 ianuarie, de la ora 17.00, a avut loc o dubla lansare de carte a scriitorului oradean Ervin Szekely. Evenimentul s-a adresat atat publicului de limba romana, cat si celui de limba maghiara.Autorul s-a nascut in anul 1957, la Salonta. A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai", din Cluj-Napoca. A ocupat posturi de consilier juridic si a lucrat ca jurnalist. In perioada 1992-2004, a fost deputat in Parlamentul Romaniei si a ocupat ... citește toată știrea