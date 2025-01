Ioan F. Pop va sustine conferinta "Contemporaneitatea lui Eminescu" la Muzeul Iosif Vulcan din Oradea

Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, a carei simbolistica este data de poetul national Mihai Eminescu, de la nasterea caruia se implinesc 175 de ani in 15 ianuarie, Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor si Primaria Municipiului Oradea, organizeaza conferinta "Contemporaneitatea lui Eminescu".Aceasta va avea loc miercuri, 15 ianuarie, a.c., ora 17.00, la Muzeul Memorial "Iosif Vulcan" (str. Iosif Vulcan nr. 16). Conferinta readuce in ... citește toată știrea