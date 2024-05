Istorie si tango. Analia Selis marcheaza la Oradea 20 de ani de cariera artistica in Romania

Cantareata argentiniana Analia Selis va marca la Oradea 20 de ani de cariera in Romania, printr-un concert ce va avea loc vineri, 24 mai, de la ora 17, la Muzeul Tarii Crisurilor, in cadrul conferintei de istorie "Memoria Bihorului Interbelic".Alaturi de artista stabilita de doua decenii in Romania vor urca pe scena si Julian Caeiro, la pian si aranjamente muzicale, si Damian Foretic, la bandoneon, invitati veniti special din Argentina sa cante alaturi de Analia Selis.Trioul, care a pornit ... citește toată știrea