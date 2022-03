Iubitorii de animale pot deveni "parinti adoptivi" ai unor pesti, amfibieni si reptile exotice din Vivariul Muzeului Tarii Crisurilor

Iubitorii de animale pot deveni "parinti adoptivi" pentru mai multe specii de pesti, amfibieni si reptile exotice din Vivariul Muzeului Tarii Crisurilor.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Muzeului Tarii Crisurilor, adoptia presupune acordarea unui sprijin financiar ce va asigura hrana si ingrijirea animalului ales pe perioada unui an de zile.Cei care doresc sa adopte un animal vor da 70 de lei pe an, iar in cazul firmelor pretul va fi de 150 de lei pe an. "De ... citeste toata stirea