Joi, 13 martie - "Culori sonore", la filarmonica

In cadrul concertului vocal-simfonic, care va avea loc joi seara, in Sala de concerte "Enescu - Bartok", melomanii se vor putea bucura de paletele coloristice propuse de Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin si Joseph Haydn.Mozart exprima cele mai delicate culori ale vocii umane prin aria "Ch'io mi scordi di te? ... Non temer, amato bene", Frederic Chopin transpune un intreg curcubeu pe clapele pianului in "Concertul pentru pian nr. 1 in mi minor", iar Haydn exploreaza o paleta coloristica ... citește toată știrea