Joi, 13 martie, la Muzeul Orasului - Stefan Postol, expozitie retrospectiva de pictura

Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor si Primaria Municipiului Oradea, organizeaza vernisajul expozitiei retrospective de pictura "Stefan Postol".Evenimentul va avea loc joi, 13 martie, de la ora 16.00, la Muzeul Orasului Oradea (Cetatea Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 39-41).Stefan Postol s-a nascut in Oradea, pe 13 octombrie 1976, si este absolvent al Facultatii de Arte Vizuale din cadrul Universitatii din Oradea. In 2015 s-a stabilit ... citește toată știrea