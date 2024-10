Joi, 24 octombrie, la filarmonica oradeana - Armonii si dramatism

In sala "Enescu - Bartok" a Filarmonicii de Stat Oradea, de la ora 19.00, va avea loc un concert simfonic, intitulat "Armonii si dramatism". Biletele pentru concert s-au pus in vanzare pe platforma bilete.ro si la Casa de bilete a filarmonicii.Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea va fi condusa de Vlad Vizireanu, iar solist va fi flautistul Catalin Opritoiu. Din program vor face parte lucrarile: Richard Wagner - uvertura "Maestrii cantareti din Nurnberg",Johann Sebastian Bach - Suita in Si ... citește toată știrea