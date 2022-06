Joi, 30 iunie, la Filarmonica - Invitatie la dans

Filarmonica de Stat Oradea invita publicul meloman la concertul intitulat "Invitatie la dans". Acesta face parte din stagiunea de vara INITIO 2022 si va avea loc joi, 30 iunie, de la ora 20.00, in sala "Enescu-Bartok".Orchestra de coarde a Filarmonicii de Stat Oradea va interpreta patru lucrari cu tematica dansanta, fiecare apartinand unui curent muzical diferit. Prima piesa din program este Air on G de Johann Sebastian Bach, urmata fiind de Divertisment in D, KV 136 de Wolfgang Amadeus ... citeste toata stirea