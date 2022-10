Joi, 6 octombrie - Surpriza de la Filarmonica

Melomanii oradeni sunt invitati joi, 6 octombrie, de la ora 19.00, in sala Enescu - Bartok a Filarmonicii, la un concert simfonic, "Surpriza", avandu-l la pupitrul dirijoral pe maestrul Janko Zsolt.In program: Joseph Haydn (Pavel Vranicky, Paul Wranitzky) - Octet pentru suflatori in Fa Major; Wolfgang Amadeus Mozart - Serenada nr. 13 in Sol Major K 525 Eine Kleine Nachtmusik si Joseph Haydn - Simfonia nr. 94 in Sol Major, "Surpriza".Dirijorul Janko Zsolt s-a nascut in 1978, la Cluj. Dupa ... citeste toata stirea