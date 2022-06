La Biblioteca "Gheorghe Sincai" - Sarbatoarea Iei Romanesti

Biblioteca Judeteana "Gheorghe Sincai" organizeaza, in perioada 9-22 iunie, Sarbatoarea Iei Romanesti, un eveniment care va cuprinde o sezatoare, un concurs de fotografie deschis publicului larg si o expozitie.Concursul de fotografie este intitulat "Purtam ie cu mandrie" si se va desfasura in perioada 9-24 iunie. "Va invitam ca in perioada 9-22 iunie sa trimiteti fotografii pe pagina de Facebook IA Oradea in comentarii la afisul evenimentului Sarbatoarea IEI Romanesti", anunta organizatorii. ... citeste toata stirea