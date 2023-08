Cel mai nou concert de cinema semnat de Andre Rieu va putea fi vizionat la Cinema Palace Oradea in data de 26 august, de la ora 18.00."Regele Valsului va invita la noul sau concert de cinema "Love is All Around", din frumosul sau oras natal Maastricht. Andre Rieu isi va organiza din nou gloriosul eveniment anual de vara in emblematica Piata Vrijthof in acest an. Concertul va fi o sarbatoare muzicala cu piese incantatoare alese cu dragoste de Andre, acoperind clasice, cantece populare si ... citeste toata stirea