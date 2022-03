La Galerii de Arta-Reperaj si in Muzeul orasului - Expozitii de arta contemporana

Cetatea Oradea a gazduit sambata, 5 martie, doua vernisaje dedicate iubitorilor de arte plastice. Astfel, in Sala Rosie a Muzeului Orasului, a fost inaugurata expozitia personala a pictorului Ovidiu Salagean, in vreme ce la Galeriile de Arta - Reperaj, a fost vernisata expozitia "Excentric".Uniunea Artistilor Profesionisti din Romania - Filiala Oradea, prin Vioara Bara, presedinta, i-a invitat pe oradeni sambata, 5 martie, in Cetatea Oradea, la deschiderea Expozitiei Nationale de Arta ... citeste toata stirea