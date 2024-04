La Muzeul Esarii Crisurilor - Lansare de carte

Muzeul Esarii Crisurilor va invita joi, 25 aprilie, ora 12.00, la lansarea volumului "Obiceiul prinderii suratelor in ipostaze reprezentative din Transilvania", carte publicata la Editura Muzeului Esarii Crisurilor in 2024, autoare prof. Dr. Cristea Ligia-Monica.Volumul, lansat dupa numeroase carti deja cunoscute in domeniul educational sub semnatura prof. Dr. Ligia Cristea, vine ca o incununare a tezei de doctorat a autoarei, animata fiind de dorinta de a face cunoscute, de a valorifica si ... citește toată știrea