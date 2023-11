Cunoscuta interpreta de muzica populara Veta Biris va evolua vineri, 24 noiembrie, la Oradea, in cadrul unui concert de colinde, organizat, incepand cu ora 18.00, la Teatrul Regina Maria, de Asociatia SOS Autism Bihor.Marea artista populara, cu o voce inconfundabila, unica, vine la Oradea pentru a doua oara.Veta Biris marturiseste: ,,Nu cred ca eu am ales muzica, cred ca ea m-a ales pe mine. Nici in cele mai frumoase vise ale mele nu m-am gandit ca voi deveni cantareata. Am fost la cor, iar ... citeste toata stirea