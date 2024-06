Lansarea volumului "Intre razboi si pace" de Mircea Malita, la Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea va gazdui joi, 27 iunie, de la ora 12:00, in Aula Magna, lansarea volumului "Intre razboi si pace", scris de regretatul academician si diplomat Mircea Malita. Evenimentul va avea loc in prezenta fiicelor autorului."Volumul este primul dintr-o serie de reeditari ale lucrarilor sale in domeniul diplomatiei si relatiilor internationale", se arata intr-un comunicat de presa al Universitatii din Oradea.Initiativa apartine Fundatiei Universitare a Marii Negre "Mircea ... citește toată știrea