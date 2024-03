Lavinia Betea isi lanseaza la Oradea cartea "Printesele Rosii", despre relatiile dintre liderii comunisti si fiicele lor

Jurnalista Lavinia Betea isi va lansa la Oradea volumul "PRINEsESELE ROSII. Femei si barbati, parinti si copii in ideologia si cotidianul comunist".Evenimentul este inclus in programul Colocviile Muzeului Tarii Crisurilor si va avea loc joi, 4 aprilie, de la ora 17:00, in sala de conferinte a MTC.Intr-un comunicat transmis de reprezentantii muzeului este relevat subiectul inedit al cartii aparute in 2024 la Editura Corint: relatia liderilor comunisti Ceausescu, Dej, Pauker, Brejnev si ... citește toată știrea