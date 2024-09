Legendara trupa Gipsy Kings va concerta in Baile Felix, la Thermal Days

Gipsy Kings, indragitii interpreti ai stilului flamenco, vor concerta in premiera la noi in judet! Cu piesele lor care imbina traditia flamenco cu influente pop, precum binecunoscutul hit "Bamboleo", Gipsy Kings vor aduce energia si caldura sudului Frantei in inima Bailor Felix. Asadar, nu rata ocazia de a dansa si de a canta alaturi de acesti artisti remarcabili!Cu peste 18 milioane de albume vandute in toata lumea si cu un premiu Grammy castigat pentru cel mai bun album din lume ("Savor ... citește toată știrea