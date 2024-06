Manele si muzica rock la Targul de la Vama Sarii. Programul complet al noii editii

Cea de-a 54-a editie a Targului de la Vama Sarii va avea loc in perioada 29 - 30 iunie la Vadu Crisului, iar organizatorii au pregatit la intrarea in Defileul Crisului Repede diferite activitati si concerte, ba folclorice, ba rock, ba chiar si unul cu manele cantate de Jador.Editia din acest an va fi deschisa sambata, de la ora 17:30, cu traditionala sosire a plutei cu sare, un moment simbolic ce aminteste de vechea activitate de vamuire a sarii in defileul Crisului Repede.Evenimentul va ... citește toată știrea