Maramures, centrul lumii pentru un fotograf japonez - Cadre in alb-negru

Un reputat artist fotograf octogenar din Tokio, Kosei Miya, va expune din 24 ianuarie, in galeria Euro Foto Art de la Oradea, expozitia "Maramures, centrul lumii".Cele 72 de cadre alb-negru ale expozitiei au fost realizate in urma cu cateva decenii, majoritatea pe filme clasice, cu ocazia deplasarilor efectuate in minunatele locuri pitoresti din Maramures, de care fotograful japonez este indragostit."Artistul fotograf, nascut in anul 1937 in Tokio (Japonia), fotografiaza de 58 de ani, din ... citeste toata stirea