Marti, 24 mai - Cartile publicate de specialistii Muzeului Tarii Crisului

In cadrul Zilelor Muzeului Esarii Crisurilor, editia a XXIV-a, marti. 24 mai, de la ora 12.00, la Muzeul Memorial "Aurel Lazar", va avea loc prezentarea cartilor publicate de specialistii muzeului la Editura Muzeului Tarii Crisurilor si la alte edituri, in perioada 2020-2022.Cu aceasta ocazie, vor fi prezentate urmatoarele volume: Anuarul "Nymphaea" nr. XLVI-XLVII, Editura Muzeului Esarii Crisurilor, Oradea, 2019 - 2020; I.F. Pop, "Solilocvii inutile", Editura Caiete Silvane, Zalau, 2019; ... citeste toata stirea