Mega petrecere pentru copii, de 1 iunie, la ERA Park Oradea!

Va fi paradisul prichindeilor, miercuri, 1 iunie, la ERA Park Oradea! Centrul comercial din Calea Aradului nr. 62 organizeaza o petrecere de zile mari cu ocazia Zilei Internationale a Copilului.Startul va fi dat la ora 11, cand cei mici sunt asteptati in sala de evenimente la piesa de teatru "Fata Babei si Fata Mosului", in interpretarea trupei oradene Trendart - Comoara cu Povesti.In tot acest timp, sub cupola, iubitorii aventurilor sunt invitati la parcul de joaca popular. Intre orele 11 ... citeste toata stirea