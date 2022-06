Mircea Vintila si Ducu Bertzi vin in Baile Felix, la Festivalul National de Folk

Baile Felix vor gazdui la finalul lunii iunie editia a V-a a Festivalului National de Folk, care ii va aduce pe scena locala, printre altii, pe folkistii de legenda Mircea Vintila si Ducu Bertzi.Gazduit de regula de Oradea, evenimentul se muta in acest an in Baile Felix, fiind organizat printr-un parteneriat intre Asociatia Culturala Pro Lirica Oradea si Primaria comunei Sanmartin."Evenimentul va avea loc in perioada 25-26 iunie, in piateta din apropierea Strandului Apollo, imediat dupa ... citeste toata stirea