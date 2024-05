Monica Anghel si Andrei Tudor, pe scena Filarmonicii Oradea. Stagiunea se incheie cu "Rapsodiile muzicii usoare romanesti"

Monica Anghel, Cristian Mogosan, Florin Estefan, Eusebiu Hutan, Hector Mendoza, Ovidiu Lazar, alaturi de orchestra si sub bagheta dirijorului Andrei Tudor incheie stagiunea Filarmonicii Oradea cu doua concerte grandioase, sub genericul "Rapsodiile muzicii usoare romanesti".Primul, cel de joi, de la ora 19, este aproape sold-out! Pentru cel de al doilea concert, de vineri, de la ora 19, s-au pus deja bilete in vanzare.In program se afla lucrari din repertoriul romanesc, o istorie simfonica a ... citește toată știrea