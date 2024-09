Motor, camera, incepe TIFF Oradea!

TIFF Oradea isi deschide portile vineri, 27 septembrie, si promite un week-end plin, cu filme spectaculoase si invitati speciali in conversatie cu spectatorii la finalul proiectiilor.Cinefilii sunt asteptati vineri, 27 septembrie, pe covorul rosu, la gala de deschidere a TIFF Oradea. Festivalul va debuta la Teatrul de Stat, de la ora 20:00, cu momentul "Jazz on the Big Screen", o selectie de melodii emblematice din filme pe ritmuri jazz, oferita de Sebastian Burneci Trio. Concertul va fi ... citește toată știrea