Muzica iubirii: opera, jazz si compozitii moderne, de Dragobete, la Filarmonica Oradea

Uvertura la Elixirul dragostei de G. Donizetti, Salut d'amour de E. Elgar, De dor si de voie buna, de Irina Odagescu, Ochi negri de Adalgiso Ferraris, It's a Raggy Waltz, de Dave Brubeck, The Traveling Carnival, de Joe Porter, si Winter's Crossing, de Phil Coulter, sunt lucrari de diverse facturi: vocale, simfonice, folclorice, jazz, care au in centru tema iubirii si care vor rasuna joi, de la ora 19, in cadrul concertului de Dragobete de la Filarmonica Oradea.Romeo Rimbu, dirijorul permanent ... citeste toata stirea