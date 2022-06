"Muzica pentru viata" la Oradea: Tenori din Italia, Spania si Mexic canta in Cetate pentru copiii bolnavi de cancer

Copiii bolnavi de cancer din Oradea sau din alte zone ale Romaniei pot fi tratati la o clinica din Italia, specializata in oncologia pediatrica. Costurile interventiilor sunt insa destul de ridicate, de aceea Asociatia Italiani in Bihor organizeaza pe 9 iulie, in Cetatea Oradea, un concert caritabil.Concertul "Muzica pentru viata" va aduce la Oradea 10 tenori celebri: Fabio Andreotti din Italia, Ignacios Encinas din Spania, Armaldo Klogjeri din Albania, Vitalyi Kovalchuk din Ucraina, Mihai ... citeste toata stirea