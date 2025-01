"Nesfarsitul Brancusi", spectacol de teatru despre "sculptorul sufletului romanesc" in ultima sa zi de viata

Piesa de teatru "Nesfarsitul Brancusi", adaptare dupa Valeriu Butulescu si in regia lui Ioan Batinas, va fi pusa in scena la Casa de Cultura a Sindicatelor, sambata, ora 16, de catre Teatrul SublimArt Brasov.Spectacolul este o calatorie in lumea geniului brancusian, numit uneori si "sculptorul sufletului romanesc", "un roman simplu, de o profunzime uriasa, al carui geniu il asaza in postura de creator de suflet romanesc", transmit organizatorii, Teatrul SublimArt Brasov, in colaborare cu ... citește toată știrea