"Night at the Opera". Prima editie Rivo Loco din 2025, cu Narcisa Badea, DJ Adrian Saguna, Orchestra Filarmonicii din Oradea si alti invitati (VIDEO)

Cei care ochesc o iesire in oras de Martisor si cauta ceva iesit din comun ar putea fi atrasi de un eveniment anuntat in cadrul seriei Rivo Loco, conceptul de petreceri lansat de restaurantul Rivo din Oradea. In prima editie din anul 2025, oradenii sunt chemati la "Night at the Opera"."RIVO Restaurant & Lounge & RIVO LOCO prezinta: Night at the OPERA - o experienta de neuitat, cu ritmuri vibrante, proiectii spectaculoase si momente surprinzatoare oferite de un line-up impresionant de artisti ... citește toată știrea