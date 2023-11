Galeria "Euro Foto Art", Centru Expozitional al Federatiei Internationale de Arta Fotografica, ofera oportunitatea organizarii unei noi expozitii de arta fotografica.De aceasta data, pe simezele celei mai longevive galerii permanente de arta fotografica din Romania, vor fi instalate 72 de fotografii grupate sub genericul "Locuri si oameni", realizate de artista fotograf Adriana Ceausescu, originara din Timisoara, care, in prezent, locuieste in Viena (Austria). Expozitia este organizata de ... citeste toata stirea