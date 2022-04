O noua expozitie organizata de Varadinum Foto - Ecouri maramuresene

Clubul fotografic Varadinum invita oradenii la vernisajul expozitiei Ecouri maramuresene, a artistei Mariana Scubli. Vernisajul va avea loc astazi, in foaierul Filarmonicii Oradea.Membru in Asociatia Euro Foto Art si Varadinum Foto Club - Oradea, Maiana Scubli a inceput sa fotografieze din pasiune, in urma cu 10 ani. De la inceput a avut preferinte pentru fotografia macro."Am trecut la fotografierea pasarilor, peisajelor si in prezent sunt interesata sa surprind partea de traditii si ... citeste toata stirea