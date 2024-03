O poveste cu gangsteri? Noul spectacol al Teatrului Szigligeti se va juca la Sala Transilvania

Trupa Szigligeti a Teatrului Szigligeti din Oradea pregateste prima premiera la Sala Transilvania din aceasta stagiune, spectacolul "Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprita", o drama pusa in scena de regizorul Balogh Attila.Desi la prima vedere pare a fi o poveste despre gangsteri din anii 1930 in America, textul ascunde o puternica alegorie a ascensiunii la putere a lui Adolf Hitler in Europa. Arturo Ui, un gangster de mana a doua, devine centrul unei retele de coruptie si violenta. ... citește toată știrea