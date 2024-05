Oda bucuriei: Concert special de Ziua Europei, la Filarmonica Oradea

De Ziua Europei, joi, 9 mai, de la ora 19, Filarmonica Oradea a pregatit un concert aparte: grandioasa Simfonie a 9-a de L.v. Beethoven."Lucrarea reprezentativa pentru aceasta zi este capodopera beethoveniana "Simfonia a 9-a", ultima parte din aceasta piesa cuprinzand celebra "Oda bucuriei", imnul Uniunii Europene. Oda a fost scrisa in anul 1785. Lucrarea este o simfonie corala, finalizata de Ludwig van Beethoven in 1824 si alcatuita din patru parti: I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, ... citește toată știrea