Oferta bogata in luna octombrie - Programul Teatrului Regina Maria

Toamna a ajuns si la Teatrul Regina Maria, unde urmeaza un program variat, care insumeaza noua reprezentatii, dintre care un spectacol invitat si o premiera a trupei Arcadia.De asemenea, in repertoriul Teatrului Regina Maria se intorc spectacolele "Galcevile din Chioggia" (care se va juca de acum la Sala Mare) si "Crestini" (care va reveni in Sinagoga Neologa Zion), in cadrul editiei din acest an a evenimentului Oradea FestiFall.Trupa Iosif VulcanDuminica, 13 octombrie, de la ora 19.00, ... citește toată știrea