Opereta "Silvia", in premiera in limba romana la Oradea, cu solisti costumati, cu Corul si Orchestra Filarmonicii

In premiera in limba romana, opereta Silvia, Regina Csardasului, de Emmerich Kalman, va aduce pe scena Filarmonicii mai multi solisti costumati specific genului, Corul si Orchestra oradeana, intr-un spectacol ce va avea loc joi, ora 19, la Filarmonica Oradea. Dirijorul orchestrei va fi Kulcsar Szabolcs, iar al corului va fi Laurentiu Bischin.Solisti vor fi Gabriella Varvari, in rolul Silviei (cantareata), Cristian Balasescu va fi groful Kaucsiano Boni, Marius Zaharia - contele Edwin, Cristina ... citește toată știrea