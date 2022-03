Ora de istorie altfel: Elevii si profesorii, invitati la Muzeul orasului Oradea unde vor afla povestea generalului Traian Mosoiu

Profesorii si elevii lor sunt invitati, in perioada 11 - 14 aprilie, la Muzeul orasului Oradea, unde se va derula proiectul "Povestea unui EROU - Traian Mosoiu".Participantii vor afla de la muzeografa Cristina Puscas informatii despre viata si personalitatea generalului Mosoiu.Evenimentul a fost organizat in preajma zilei de 20 aprilie, cand se implinesc 103 ani de la intrarea Armatei Romane in Oradea si eliberarea orasului de bandele bolsevice ale lui Bela Kun, ce terorizau populatia ... citeste toata stirea