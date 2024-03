"Oradea doneaza o paine" la o noua editie. Doritorii pot oferi paini pentru sarmani in patru locuri din oras

Initiativa "Oradea doneaza o paine", demarata la inceputul acestui an dupa o pauza cauzata de pandemie, a ajuns la o noua editie. Doritorii sunt chemati, joi, sa sustina proiectul daruind paini pentru persoanele defavorizate.Potrivit unui comunicat transmis de organizatori, evenimentul se va desfasura intre orele 15 si 17, in patru locuri din oras: in Piata Rogerius, Piata Decebal, Oradea Plaza si in Nufarul, langa biserica "Sfantul Ierarh Nicolae"."Asteptam in punctele noastre de ... citește toată știrea