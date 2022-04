"Oradea mea": Frumusetile orasului, surprinse in imagini si expuse in centru (FOTO)

130 de imagini cu monumentele si frumusetile urbei, realizate de artistul fotograf Ovi D. Pop, vor putea fi admirate in Piata Unirii incepand de vineri, 8 aprilie, in cadrul expozitiei "Oradea mea".Lucrarile au fost realizate de fotograful oradean Ovi D. Pop in ultimii trei ani.Imaginile surprind monumente si cladiri din oras, precum Sinagoga Sion sau Teatrul Regina Maria, dar si diferite parcuri si piete. Printre acestea se numara si multe lucrari care au fost premiate la concursuri ... citeste toata stirea