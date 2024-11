Oradea va fi din nou "Orasul Faptelor Bune". Este a cincea oara cand primeste echipa Radio ZU si o serie de artisti

Inca o data, Oradea va gazdui campania Radio ZU numita "Orasul Faptelor Bune", in cadrul careia DJ-ii postului se instaleaza intr-un studio mobil, in Piata Unirii, din care transmit live si promoveaza diferite cauze caritabile, in scopul strangerii de fonduri. In paralel, pe o scena din centrul orasului vor urca din nou artisti in voga.Anuntul oficial nu a fost facut deocamdata, insa organizarea "Orasului Faptelor Bune" este cat se poate de certa, avand in vedere ca APTOR a propus, iar ... citește toată știrea