Organizat de pianistul Zoltan Thurzo - Festivalul "Bach pentru Toti"

Dupa o pauza de doi ani, pianistrul oradean Zoltan Thurzo va reorganiza evenimente culturale in judetul Bihor. De aceasta data, este vorba despre Festivalul "Bach pentru toti", care va fi sustinut in trei localitati bihorene, accesul fiind gratuit.Duminica, 20 martie, de la ora 16.00, va avea loc primul concert, in Biserica Reformata din Tamaseu. Artistul va interpreta Integrala sonatelor pentru flaut si pian - I. In data de 25 martie, de la ora 18.00, la Liceul de Arte din Oradea, in Sala ... citeste toata stirea