Oua impistrite: Atelier de incondeiat oua de Pasti, la Muzeul Esarii Crisurilor din Oradea

Mici sau mari, bihorenii sunt asteptati in perioada 23-26 aprilie la un atelier de incondeiat oua de Pasti care va avea loc la sediul Muzeului Tarii Crisurilor din Oradea.Activitatea, dedicata scolarilor si adultilor, va consta in incondeierea cu ceara a oualor, prin realizarea unor motive traditionale.Atelierele vor fi tinute de mesterul popular Hanza Dorina, din comuna bihoreana Dragoteni, sub indrumarea specialistilor din cadrul Sectiei de Etnografie a muzeului."Oul*impistrit* va fi ... citește toată știrea