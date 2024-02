Party cu Mahmut Orhan, in Oradea. Biletele s-au pus in vanzare (VIDEO)

DJ-ul turc Mahmut Orhan, care a devenit celebru cu hituri ca "Feel", "6 Days" sau "Save Me", vine in martie la Oradea, ca invitat special al unui party organizat la Arena Antonio Alexe de Hive Events. Biletele s-au pus marti seara in vanzare, iar cele din grupa "pre-sale" s-au epuizat deja.Evenimentul face parte dintr-o serie organizata la Oradea cu scopul de a le oferi fanilor muzicii electronice ocazia de a petrece pana in zori. Seria a debutat cu un eveniment sold-out, care a avut in ... citește toată știrea