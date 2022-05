Pasionat de tarantule sau doar curios? Gigantii paianjenilor ajung la ERA Park Oradea!

ERA Park Oradea gazduieste, incepand de vineri, 20 mai, o noua expozitie de tarantule vii.Pasionatii de paianjeni, dar nu numai, vor putea vedea - sub cupola centrului comercial - 36 dintre cele mai mari specii de tarantule de pe Terra, in tot atatea terarii iluminate individual si amenajate la cele mai inalte standarde din domeniu.In mod curios, organizatorii au pornit in demersul lor tocmai de la... frica de paianjeni. "Pasiunea noastra pentru tarantule a inceput cu mai bine de 2 ani in ... citeste toata stirea