Patinoar ecologic, in Parcul Balcescu din Oradea! (FOTO / VIDEO)

Iubitorii sportului de iarna au, de saptamana aceasta, un nou loc de "joaca". In Parcul Balcescu din Oradea s-a deschis un patinoar ecologic, intins pe o suprafata de 200 de metri patrati, numai bun pentru toti cei care iubesc sa alunece pe gheata, chiar daca gheata nu e tocmai... gheata."Sezonul sarbatorilor s-a incheiat prea devreme, asa ca ne-am propus sa-l mentinem in viata cu patinoarul ecologic ALEÈ, situat in parcul Nicolae Balcescu pana in data de 30 aprilie 2022", a precizat ... citeste toata stirea