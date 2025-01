Petrecere de neuitat la Oradea! Puya si Bad and Boujee Party vin sa faca show la Arena Antonio Alexe

Pe data de 7 februarie 2025, incepand cu ora 22:00, la Arena Antonio Alexe din Oradea se anunta o seara exploziva! Puya, unul dintre cei mai iubiti artisti din Romania, va urca pe scena pentru un spectacol memorabil, in cadrul unui eveniment organizat de Beyond Events. Alaturi de el, trupa Bad and Boujee Party va intretine atmosfera cu un show electrizant.Puya - legenda care continua sa inspirePuya, nume emblematic in hip-hop-ul romanesc, este cunoscut pentru hituri care au marcat generatii, ... citește toată știrea