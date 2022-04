Pianistul Mihai Diaconescu, din nou la Filarmonica Oradea

Melomanii il pot revedea la Oradea pe renumitul pianist Mihai Diaconescu, in calitate de solist al concertului de joi seara de la Filarmonica de Stat. Spectacolul va incepe la ora 19 si va fi condus de un alt invitat important, dirijorul Horvath Jozsef.Programul cuprinde Preludiu si Dansul sclavelor persane din opera Hovanscina a compozitorului rus Modest Mussorgsky, precum si Concert nr. 1 pentru pian si orchestra in re minor, op.15, compus de Johannes Brahms.Hovanscina este o opera in 5 ... citeste toata stirea