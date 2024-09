Pianistul recordman Thurzo Zoltan da un nou concert in Oradea: Integrala Nocturnelor lui Chopin

Thurzo Zoltan, pianistul care detine 3 titluri in Cartea Recordurilor, ofera iubitorilor de muzica culta un nou concert. Duminica, 22 septembrie, de la ora 18, artistul va sustine prima parte a Integralei Nocturnelor de Chopin, in sala Universitatii crestine Partium.Asa cum si-a obisnuit auditoriul, spectacolele lui Thurzo Zoltan ofera o conceptie unica asupra muzicii. In aceasta nota, concert-pianistul si-a propus sa redea Integrala Nocturnelor pentru pian solo de Chopin, iar in primul ... citește toată știrea