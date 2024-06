"Poezie de strada" cu B.U.G. Mafia, la Oradea. Concertul se tine vineri, la Arena Antonio Alexe (VIDEO)

B.U.G. Mafia, una dintre cele mai cunoscute si longevive trupe romanesti, urca pe scena oradeana la finalul acestei saptamani.Show-ul va avea loc la Arena Antonio Alexe, fiind organizat de Hive Events, firma care, in martie, l-a adus in aceeasi sala pe DJ-ul turc Mahmut Orhan.Evenimentul este programat vineri, 21 iunie, de la ora 22, iar in deschiderea rapperilor va mixa DJ-ul oradean Vladimir.Pe platforma www.livetickets.ro s-au epuizat biletele in regim "pre-sale" si "first wave", ... citește toată știrea