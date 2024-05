Poftiti in Esara Motilor! Parcul Apuseni isi infiinteaza un ecomuzeu, iar bihorenii sunt invitati sa-si "expuna" obiceiurile si straiele

Ziua Europeana a Parcurilor, marcata anual pe 24 mai, va fi sarbatorita cu fast, vineri, in Parcul Natural Apuseni, locul ocrotit de lege care se intinde in judetele Bihor, Cluj si Alba.Opt primarii de pe teritoriul Parcului Apuseni, inclusiv una din Bihor, vor semna actul de infiintare a ecomuzeului Esarii Motilor, un muzeu in aer liber care lupta pentru conservarea peisajului, dar si a specificului local."Este vorba de cinci primarii din Alba, doua din Cluj si una din Bihor, Buntesti. ... citește toată știrea