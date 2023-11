Asociatia Internationala "Euro Foto Art" (AIEFA), in parteneriat cu "Summit Agro Romania", organizeaza in acest sfarsit de an, pe langa expozitii de arta fotografica, si diferite manifestari neconventionale intitulate "Povesti la gura sobei".In acest context, marti, 14 noiembrie, de la ora 17.00, a fost sarbatorit intr-un cadru familial, in sala de protocol al localului din imediata vecinatate a Bisericii cu Luna din Oradea, reputatul artist de viola Thurzo Sandor Jozsef. Evenimentul a fost ... citeste toata stirea