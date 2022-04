Premiera la Teatrul Regina Maria: "Vinegar Tom", o comedie neagra despre feminism si vrajitorie

Sala Mare a Teatrului Regina Maria va gazdui marti, in 19 aprilie, premiera spectacolului "Vinegar Tom", o comedie neagra care spune povestea unor femei neintelese de societatea in care traiesc, in Anglia secolului al XVII-lea.Piesa scrisa de Caryl Churchill este "o critica feminista la adresa societatii patriarhale, intruchipata in povestea unor femei care nu se inscriu in regulile dictate de societate in Anglia secolului al XVII-lea si sunt persecutate. Povestea este intrerupta ritmic de ... citeste toata stirea